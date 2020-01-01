Clippers'ı kritik üçlüğüyle yıkan Porter Jr.: "Eleştirileri görmezden geldim"

Denver Nuggets çaylağı Michael Porter Jr. dün gece LA Clippers'a karşı oynanan Batı Konferansı yarı finalleri serisinin 5. maçındaki en büyük şutu soktuktan sonra konuştu.



4. maç sonrası yaptığı yorumlarının ardından birçok eleştiriye maruz kaldıktan sonra, Porter Jr., geçtiğimiz gece oynanan maçın en büyük şutunu soktu ve seriyi Clippers'a karşı 6. maça zorlamak adına, önemli bir rol oynadı.



Nuggets, bitime 1:11 kala 2 sayı öndeyken, Porter topu çaprazdan yakalamış ve henüz bir şut sokmamış olmasına ve maçta sadece üçüncü şut denemesi olmasına rağmen, isabet bularak Denver'a 5 sayılık bir fark kazandırmıştı.



Nuggets, bu sayede Clippers'ı 111-105 mağlup ederek, yarı final serisinde Clippers'a karşı seriyi 3-2'ye getirdi.



"SADECE BİR HÜCUMCU OLMAK İSTEMİYORUM"



Oynadığı 23 dakikada 1/3 şut isabeti ile toplamda 7 sayı kaydeden Porter Jr., ayrıca Clippers pivotu Ivica Zubac'ta kritik bir blok yapmış ve kapanış saniyelerinde iki kritik serbest atış sokmuştu:



"Hücum tarafında bu gece pek akıcı değildim, ama zaten sadece bir hücum oyuncusu olmak istemiyorum, çok yönlü bir oyuncu olmak istiyorum. Bazen savunmam yüzünden eleştiriliyorum, ama bu daha geliştirmek istediğim bir alan."



Clippers'ın 16 sayılık serisini etkisiz hale getiren, Porter'ın bu kritik üçlüğüydü ve genç oyuncu, bu şut hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Herkes bunun en iyi şut tercihi olmadığını biliyordu, ama bir şey bana bu şutu attırdı, ben de attım. Gerçekten tanrısal bir şeydi. Kritik bir şuttu, ancak takımıma yardım edebildiğim için mutluyum. son birkaç dakikada, galibiyetle ayrılabildik."



"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"



Porter ayrıca, bir önceki maçın sonrasında söylediklerine eleştiride bulunanların söylediklerini görmezden geldiğini de ekledi.



Porter, ilk yarıda 15 sayı attığı ancak ikinci yarıda hücum tarafında çok etkisiz kaldığı 5. maçın ardından, skor eksikliğinin topa yeteri kadar dokunmamasından kaynaklandığını dile getirmişti.



Genç oyuncunun yorumları, Portland Trail Blazers'ın yıldızı Damian Lillard da dahil olmak üzere medyadan ve aktif oyunculardan tepki almıştı:



"Bunları görmezden gelmeye çalıştım. Söylediğim her şeyin, söylediklerimin arkasında duruyorum. Ve bunları asla, saygısız bir şekilde söylemek istememiştim. Koçlar ve takım arkadaşlarım, hepsi bunu biliyor. Takım olarak bunları konuşmuştuk. Herkes bugün aynı frekansta gözüküyordu. Ama Dame ve o adamlara saygı duyuyorum - özellikle ligdeki süper yıldızların, benim gibi genç bir adamla konuşmasından ötürü. Onları dinlemeniz gerekir. Gereksiz egolu olup, her zaman haklı olduğunuzu düşünmemeniz gerekir. Bu yüzden o adamların söylediklerini dinledim. Herkesin kendi görüşü vardır ama bunları maçtan önce aklımızın dışında bıraktık ve herkes aynı frekanstaydı."



Porter'ın kritik anda gelen üçlüğü ve Zubac'a yaptığı blok ise şu şekildeydi:





