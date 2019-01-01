Clippers'a, Kawhi ve Jerry West hakkında soruşturma!

The Athletic'den Sam Amick'e göre NBA, LA Clippers danışmanı Jerry West'in, takımın yıldız oyuncusu Kawhi Leonard'ın 2019'daki imzasına dahil olduğu iddialarıyla alakalı olarak, Clippers hakkında bir soruşturma başlattı.



Soruşturma, Pazartesi günü ortaya çıkan ve Johnny Wilkes adlı bir adamın Clippers'ta West'e 2.5 milyon dolar artı tazminat davası açtığını söylediği bir rapora yanıt olarak başlatıldı. Wilkes, Leonard'ı Temmuz 2019'da ekibin almasına yardım etmek için West ile bir anlaşma yaptığını ve alması gereken parayı almadığını iddia etti.



Clippers, Perşembe gecesi yaptığı açıklamada soruşturmanın devam ettiğini belirtti:



"Johnny Wilkes'in açtığı dava tutarsızlıklarla doludur ve iddialar temelsizdir. Clippers, bu soruşturmada NBA ile tam anlamıyla işbirliği yapmaktadır ve buna benzer suçlamalarda bu durum hep böyledir."



WILKES'İN İDDİALARI NELERDİ?



Wilkes, West'in Kawhi ve amcası Dennis Robertson'a yakın olduğunu söyledikten haftalar sonra, Clippers'ın Leonard'ı serbest bir oyuncu olarak imzalamaya ikna etmesi durumunda kendisine ödeme yapacağını iddia etmişti.



Wilkes'in ayrıca, West'e ve ekibe, Leonard'ı ikna etmek için Paul George'u almanın gerekli olduğunu söylediği de iddia edilmişti. Wilkes, Clippers'ın Leonard ile serbest oyuncu döneminde yapılan toplantıları sırasında, West'e kullanması gereken "hayati" bilgileri sağladığını belirtmişti.



Wilkes'in iddiaları arasında, West ve Robertson arasında, Robertson'ın Güney Kaliforniya'da bir ev alacağı ve seyahat masraflarının karşılanacağı bir anlaşma yapıldığı da yer almıştı.



WEST, İDDİALARI YALANLADI



West ise tüm bu iddiaları yalanladı ve TMZ'ye bir temsilci aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Hakkımda herhangi bir dava açıldığından haberdar değilim ve Kawhi Leonard'ın imzasıyla bağlantılı olarak herhangi bir uygunsuz davranışta bulunduğumu reddediyorum." şeklinde konuştu.



2019 serbest oyuncu döneminin ardından NBA, tahrifattan veya yetkisiz anlaşmalara girmekten suçlu bulunan takımlara daha sert cezalar uyguladığını duyurmuştu. Cezalar, 10 milyon dolara kadar para cezasına ve gelecekteki Draft haklarını kaybetmeye kadar varabiliyor.



Leonard, 2019'da Clippers ile üç yıllığı 103 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı ve 2021-22 sezonu için 36 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederse, 2021'de serbest oyuncu olabilir.



