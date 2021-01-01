Clippers, Yogi Ferrell'ı sezon sonuna kadar tutuyor

LA Clippers'ın, Yogi Ferrell ile sezonun geri kalanı için anlaştığı bildirildi.



Ferrelll, 19 Nisan'da takımla 10 günlük bir sözleşme imzalamıştı ve o zamandan beri, Clippers'ın beş maçından üçünde oynayarak, 9.7 dakikada 4.7 sayı ve 3.3 asist ortalamaları yakalamıştı.



Clippers'ın önümüzdeki sezon Ferrell'ı kadroda tutma opsiyonuna sahip olacağı belirtildi.



Normal sezonun sonuna sekiz maç kala Clippers, Ferrrell'ın yerini aldığı Patrick Beverley'den, eli kırıldığı için yoksun durumda ve dönüşü için halen bir zaman çizelgesi bulunmuyor.



