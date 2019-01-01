"Clippers, Westbrook ile hiçbir zaman ilgilenmedi" iddiası!

LA Clippers'ın, Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook ile "asla" ilgilenmediği iddia edildi.



Clippers ekibinin adı, son iki ölüsezonda sırasıyla Washington Wizards ve Lakers'a takas edilmiş olan Westbrook ile geçiyordu ve Russ'a olan bu ilgi, Houston Rockets'ın göndermeye çalıştığı John Wall ile takas yapabileceği yönünde bazı spekülasyonlara yol açmıştı.



ESPN'den Zach Lowe, podcast'inde şu açıklamaları yaptı:



"Clippers hiçbir zaman Russell Westbrook ile ilgilenmedi. Birkaç kez Russell Westbrook takası olacağı üzerine söylentiler olmuştu. Ama hiç ilgileri olmadı. Gerçek bir şey değildi. Bana kalırsa kendilerini normalden daha tercih edilebilir bir ekip olarak görüyorlar."



Lowe, Clippers'ın Wall için takas yapma olasılığının düşük olduğunu da sözlerine ekledi.



Westbrook, 2020 ölüsezonunda Wizards'a takas edilmeden önce, The Ringer'dan Kevin O'Connor, Clippers'a gideceği hakkında bir söylenti ortaya çıkarmıştı.



Bu yaz yayınlanan yeni bir raporda, Westbrook'un 2019 yazında Kawhi Leonard'a, Clippers'ta bir araya gelme olasılığı hakkında iletişime geçtiği iddiası yer almıştı.



