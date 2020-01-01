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Clippers ve Williams, "potansiyel takas ortağı" olarak görülüyor

LA Clippers ve Lou Williams'ın Dallas Mavericks'in 18 numaralı Draft hakkı için "potansiyel takas ortağı" olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers ve Lou Williams'ın Dallas Mavericks'in 18 numaralı Draft hakkı için "potansiyel takas ortağı" olduğu bildirildi.

ESPN'den Jonathan Givony'ye göre, birkaç takım Mavs'in seçimi için takas yapmak istiyor ve Williams ve Clippers'ın "potansiyel bir takas ortağı" olabileceğine inanıyor.

"Clippers ve Lou Williams'ın genel olarak popüler bir takas ortağı olarak görüldüğü ligde birkaç takım, Mavs ile bu Draft hakkıyla ilgili bir takas yapmanın yolunu arıyor."

Önceki sezon Clippers'ta ortalama 18.2 sayı ile oynayan Williams, sözleşmesinin son yılına giriyor ve önümüzdeki sezon 8 milyon dolar kazanacak.

Dallas ayrıca yarın yapılacak Draft'ta 31 numaralı seçimin de sahibi.


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