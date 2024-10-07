LA Clippers ve PJ Tucker'ın karşılıklı olarak yollarını ayırmaya karar verdiği ve seçenekleri değerlendirdikleri bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Clippers'ın, tecrübeli forvet Tucker ile organizasyondaki geleceği için bir çözüm bulmak birlikte çalıştığını aktardı.



Bu kararın, Clippers ve Tucker'ın kadrodaki rolünü ele almak için bir takas, sözleşme yeniden yapılandırması veya diğer yollar gibi olası seçenekleri araştırmasına olanak tanıyacağı belirtildi.



Savunmadaki azmi, liderliği ve playoff deneyimiyle bilinen Tucker'ın, durum değerlendirilirken takım faaliyetlerinden uzak kalacağı kaydedildi.



