LA Clippers ve yıldız oyuncusu Kawhi Leonard'ın, kontrat uzatması imzalamak için "aceleleri olmadığı" iddia edildi.



Yakın zamanda 'The Lowe Post' podcast'inde yer alan ESPN'den Ohm Youngmisuk, Leonard ile Clippers'ın kontrat uzatma planları hakkında bazı bilgiler paylaştı ve tarafların bu konuda "acelesi olmadığını" söyledi:



"Şu anda ortalığın biraz sessiz olduğunu duydum. Kawhi Leonard'ın uzatması için acele edilmiyor ve ardından Paul George da Eylül ayında bu kontratı imzalamaya hak kazanacak."



İki yıldızın, kontratlarını 2019-20 sezonu öncesinde yaptıkları gibi aynı dönemde yenileyecekleri düşünülüyor.



