Clippers, toplu bir takas planlayabilir mi?

ESPN'den Brian Windhorst ile konuşan lig kaynakları, LA Clippers'ın uzun vadeli para almaya istekli olurlarsa, daha fazla yetenekli oyuncu takas etmek için kadrolarındaki mevcut oyuncuları bir araya getirebileceğine inanıyor.



Steve Ballmer, 70 milyar doları aşan serveti ile NBA'in en zengin takım sahibi ve Clippers, diğer takımların finansal belirsizliklerinden faydalanabilir.



Rakip bir yönetici, konuyla ilgili "Kaybedecek bir şeyleri yok, zaten kaybettiler bile." ifadelerini kullandı.



Takımın yıldızları Kawhi Leonard ve Paul George, 2021'de serbest oyuncu olabilirler.



