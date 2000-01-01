Clippers, The Forum'u 400 milyon dolara resmen satın aldı!

LA Clippers, takım sahipleri Steve Ballmer ve Dennis Wong'un, Inglewood'daki The Forum arenasını satın alma işlemlerini tamamladıklarını duyurdu.



400 milyon dolarlık anlaşma, Clippers'ın önerilen 1.2 milyar dolarlık arena oluşturma yolundaki en büyük engeli ortadan kaldırıyor. Clippers, 2021'in ortalarına kadar inşaata başlamayı umuyor.



Takımın basın açıklamasına göre Clippers, Forum'u bir müzik mekanı olarak kullanmaya devam edecek ve Kaliforniya merkezli personelinin çalışan olarak devam etmesini bekliyor.



