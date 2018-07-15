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Clippers, Teodosic'i takımda tutmaya karar verdi

LA Clippers, Milos Teodosic'in 6.3 milyon dolarlık maaşını garanti altına aldı.

LA Clippers, Milos Teodosic'in 6.3 milyon dolarlık maaşını garanti altına aldı.

Önümüzdeki sezon takımda 6.3 milyon dolar kazanacak olan Teodosic, Pazar gününden önce takım tarafından 2,1 milyon dolar ödenerek serbest bırakılma durumu içerisindeydi, fakat LA ekibi bunu tercih etmedi.

31 yaşındaki Teodosic, Avrupa'dan geldikten sonra geçen sezon 45 maç oynadı ve 25.2 dakika ortalamayla 9,2 sayı ve 4.6 asist rakamlarını yakalamıştı. Saha içi isabeti %41.9 olan Teodosic, üçlük çizgisinin gerisinden %37,9 isabetle oynamıştı.

Clippers'ın sözleşmesi bulunan sekiz adet guardı bulunuyor, bu da sezonun başlangıcından önce bir takasın gerçekleşeceği anlamına gelebilir.




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