Clippers'tan kafa karıştıran Leonard açıklaması

NBA'de Los Angeles Clippers forması giyen Kawhi Leonard, temmuz ayında çapraz bağlarındaki sakatlıktan dolayı bir amaliyet geçirmişti. Geçen bu zamana kadar All-Star forvetin sağlık durumu hakkında bir açıklama gelmezken, son olarak takımın başkanı Lawrence Frank gelen bir soru üzerine Leonard'ın durumu hakkında kafa karıştırıcı açıklamalar yaptı.



30 yaşındaki oyuncunun ne zaman döneceğini bilmediklerini belirten Frank, Leonard'ın önümüzdeki sezonun herhangi bir kısmında iyileşebileceğinden de emin değil: "Şu anda kimsenin zaman konusunda bir fikri yok. Gün gün ilerlediğimiz bir sakatlık."



Amerikan basınındaki birçok yayın kuruluşu da Leonard'ın önümüzdeki sezonun tamamını kaçırabileceğini iddia etmişti.



Toronto Raptors ile yaşadığı NBA şampiyonluğundan sonra Los Angeles Clippers'a gelen ve Paul George ile takım arkadaşı olarak Clippers'a şampiyonluk iddiası kazandıran Kawhi Leonard, takımını tarihinde ilk kez konferans finallerine taşımıştı.



52 maça çıkabildiği geçen sezonu 24.8 sayı, 6.5 ribaund ve 5.2 asist ortalamaları ile tamamlayan Leonard, NBA'in en iyi iki yönlü oyuncuları arasında gösteriliyor.



