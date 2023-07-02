Clippers, Russell Westbrook'u takımda tuttu!

Russell Westbrook, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre LA Clippers ile iki yıllığı 8 milyon dolarlık bir sözleşme için yeniden anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Clippers, Russell Westbrook'u takımda tuttu!
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02 Temmuz 2023 02:06
Russell Westbrook, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre LA Clippers ile iki yıllığı 8 milyon dolarlık bir sözleşme için yeniden anlaşmaya vardı.

Westbrook, geçtiğimiz sezon Clippers ile çıktığı 21 maçta 15.8 sayı, 4.9 ribaund ve 7.6 asist ortalamaları yakaladı.

Anlaşmada 2023-24 sezonundan sonra bir oyuncu opsiyonu yer aldığı belirtildi.

Clippers'ın, Russ'ı ilk beş oyuncusu olarak verimli bir performans göstermesi sonrası takımda tutmak istediği belirtilmişti.

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