Russell Westbrook, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre LA Clippers ile iki yıllığı 8 milyon dolarlık bir sözleşme için yeniden anlaşmaya vardı.
Westbrook, geçtiğimiz sezon Clippers ile çıktığı 21 maçta 15.8 sayı, 4.9 ribaund ve 7.6 asist ortalamaları yakaladı.
Anlaşmada 2023-24 sezonundan sonra bir oyuncu opsiyonu yer aldığı belirtildi.
Clippers'ın, Russ'ı ilk beş oyuncusu olarak verimli bir performans göstermesi sonrası takımda tutmak istediği belirtilmişti.
Westbrook, geçtiğimiz sezon Clippers ile çıktığı 21 maçta 15.8 sayı, 4.9 ribaund ve 7.6 asist ortalamaları yakaladı.
Anlaşmada 2023-24 sezonundan sonra bir oyuncu opsiyonu yer aldığı belirtildi.
Clippers'ın, Russ'ı ilk beş oyuncusu olarak verimli bir performans göstermesi sonrası takımda tutmak istediği belirtilmişti.
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