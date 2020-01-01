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"Clippers, Paul George'u yıllarca kadroda tutmak istiyor" iddiası

The Athletic'den Sam Amick'e göre LA Clippers'ın Paul George'u yıllarca kadroda tutmak istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Sam Amick'e göre LA Clippers'ın Paul George'u yıllarca kadroda tutmak istediği iddia edildi.

PG, Clippers ile ilk sezonunda sıkıntı çekse de, Amick'e göre takımın kendisini bırakmaya dair bir planı bulunmuyor:

"Dahası, Paul George ile biraz çatıştığı bilinen oyunculardan biri olan Montrezl Harrell, serbest oyuncu döneminde Clippers'a tekrar davet edilmemiş ve hemen Lakers ile sözleşme imzalamıştı.

Birkaç yerde bildirildiği gibi George ile bazı takım arkadaşları arasında sürtüşme olsaydı, bu durum kadro hareketleri tarafından bir şekilde azaltılmış gibi görünüyor ve Clippers, kaynaklara göre, programlarının bir parçası olarak George'a tamamen bağlı kalıyor."

Geçtiğimiz sezon Clippers'ta George, 21.5 sayı, 5.7 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakalamıştı.


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