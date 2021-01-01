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Clippers neden 22 sayıdan maçı verdi? Lue açıkladı!

LA Clippers koçu Tyronn Lue, Clippers'ın dün gece Golden State Warriors karşısında 22 sayılık bir üstünlük sağladıktan sonra neden mağlup olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers koçu Tyronn Lue, Clippers'ın dün gece Golden State Warriors karşısında 22 sayılık bir üstünlük sağladıktan sonra neden mağlup olduğunu açıkladı.

Clippers, üçüncü çeyreğin sonlarında Warriors karşısında 22 sayı (85-63) üstünlük sağladıktan sonra, dün gece kolay bir galibiyete hazır görünüyordu.

Ancak Clippers liderliği kaybetti ve sonuç olarak, koç Steve Kerr'ün ekibi 52-20'lik etkileyici bir seri yakaladıktan sonra, maçı kaybeden taraf oldu.

Lue, takımının neden maç içindeki liderliği kaybettiğini ve normal sezonun ilk 10 maçında dördüncü mağlubiyetini aldığını şöyle belirtti:

"Top kaybı yapmamız, sorunlarımızdan biri. 19 top kaybımızdan, 28 sayı buldular. Ve aynı zamanda, aynı şekilde oynamaya devam etmek de önemli. Öndeyiz diye laçkalaşıp, kötü şutlar denememek gerekiyor."

Clippers ikinci yarıda %35.1 şut isabetiyle oynayarak, yalnızca 13 şut isabeti bulabilmişti. Öte yandan Warriors, aynı süre içinde %50.0 üçlük çizgisi gerisinden olmak üzere, genel olarak %54.8 şut isabeti kaydetmişti. 


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