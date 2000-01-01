Clippers, Kawhi ve George'un yanına üçüncü bir yıldız mı arıyor?

LA Clippers'ın önümüzdeki sezon Kawhi Leonard ve Paul George'un yanına üçüncü bir yıldızı alabileceği söylendi.



Clippers, geçtiğimiz yaz en verimli dönemlerinin ortasındaki iki NBA süperstarını aldığında, turnayı gözünden vurmuştu.



Onlarca yıl kaybettikten sonra, uzun yıllar boyunca şampiyonluk yarışına katılmaya hazırlandıkları bir konuma geldiler ve Sports Illustrated'dan Michael Shapiro'ya göre, kadrolarını inşa etme konusunda işleri bitmemiş olabilir.



Bir sonraki NBA süpertakımını araştırırken, Shapiro, Clippers'ı, Kahwi ve PG'nin takımda kaldığını varsayarak "büyük üçlü" için olası bir hedef olarak adlandırdı:



"Lakers'ın Davis için yaptığı anlaşma, onları kadrodaki neredeyse tüm genç varlıkları yollamaya ve Kyle Kuzma için para tutmaya zorlamıştı. Ve gelecekteki draft seçimlerinin, Clippers üzerinde bir avantaja sahip olmalarını sağlamasıyla birlikte, muhtemelen 20'li yılların sonlarında aynı değeri korumayacak. Clippers'ın nakit para kazanması için hala ellerinde fişleri var. Landry Shamet ve Patrick Beverley, Temmuz 2022'ye kadar sözleşme altında. Ivica Zubac'ın anlaşması, 2022-23 sezonuna kadar sürüyor. Los Angeles aynı zamanda bu yaz Montrezl Harrell ile yeniden bir anlaşma imzalayabilir ve sonraki sezonlarda onu takas edebilir. Eğer Leonard ve George, 2020-21'den sonra Clippers'ta kalırlarsa, Batı Konferansı'nın bir sonraki hanedanını oluşturmak adına üçüncü bir yıldızı almak için, hızla hareket edebilirler."



