Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Clippers, Kawhi ve George'u playoff için riske atmak istemiyor!

LA Clippers'ın, yıldız oyuncuları Kawhi Leonard veya Paul George'u, sakatlıklarından normal sezonda dönemedikleri takdirde, playofflarda oynatmayacakları iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers'ın, yıldız oyuncuları Kawhi Leonard veya Paul George'u, sakatlıklarından normal sezonda dönemedikleri takdirde, playofflarda oynatmayacakları iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre başantrenör Tyronn Lue, All-Star oyuncularını normal sezonda parkelere dönemedikleri takdirde, playofflar için geri getirme riskini almak istemiyor:

"Kawhi Leonard, bugün bir saatten fazla süren sıkı bir maç öncesi antrenmanına katılmıştı. Bana bunun medya üyelerinin önünde yaptığı ilk uzun antrenman olduğu söylendi. Gözlemlerime göre, herhangi bir sınırlaması yok.

Yine de Clippers temkinli davranıyor ve kendisi ya da Paul George için hala bir geri dönüş tarihi açıklamıyor. Koç Lue ile konuştum ve bu adamlar normal sezonda geri dönemezse, playofflarda dönmelerinin güvenli olmayacağını söylemişti."

Kawhi, geçtiğimiz Haziran ayında çapraz bağlarından sakatlanırken, PG ise dirseğindeki iç yan bağlarından sakatlık geçirmişti.

Clippers şu anda 34-33'lük derecesi ile Batı Konferansı'nda sekizinci sırada ve henüz playofflarda yer alma garantisi yok.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal