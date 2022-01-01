Clippers, Kawhi ve George'u playoff için riske atmak istemiyor!

LA Clippers'ın, yıldız oyuncuları Kawhi Leonard veya Paul George'u, sakatlıklarından normal sezonda dönemedikleri takdirde, playofflarda oynatmayacakları iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre başantrenör Tyronn Lue, All-Star oyuncularını normal sezonda parkelere dönemedikleri takdirde, playofflar için geri getirme riskini almak istemiyor:



"Kawhi Leonard, bugün bir saatten fazla süren sıkı bir maç öncesi antrenmanına katılmıştı. Bana bunun medya üyelerinin önünde yaptığı ilk uzun antrenman olduğu söylendi. Gözlemlerime göre, herhangi bir sınırlaması yok.



Yine de Clippers temkinli davranıyor ve kendisi ya da Paul George için hala bir geri dönüş tarihi açıklamıyor. Koç Lue ile konuştum ve bu adamlar normal sezonda geri dönemezse, playofflarda dönmelerinin güvenli olmayacağını söylemişti."



Kawhi, geçtiğimiz Haziran ayında çapraz bağlarından sakatlanırken, PG ise dirseğindeki iç yan bağlarından sakatlık geçirmişti.



Clippers şu anda 34-33'lük derecesi ile Batı Konferansı'nda sekizinci sırada ve henüz playofflarda yer alma garantisi yok.



