"Clippers, Kawhi Leonard'ı alma şansına sahip" iddiası...

Kawhi Leonard'ın, LA Clippers tarafından alınabileceğine dair güçlü bir iddia ESPN'den Adrian Wojnarowski tarafından ortaya atıldı.
Wojnarowski, podcastinde yaptığı açıklamada Clippers'ın planladığı hamlesini şöyle değerlendirdi: "Clippers, şu anda yaptıklarını dikkatleri çekmeyecek şekilde yapıyor. Bu pozisyona kendi kendilerini yerleştirdiler. Tanking falan yapmıyorlar. Sahaya rekabetçi bir takım koyuyorlar. Şu anda Kawhi Leonard'ı alma konusunda hiç yoktan daha iyi bir şansları var. İşlerin değişebileceğini de biliyoruz. Kawhi belki Toronto'yu sevebilir."
Kawhi, geçtiğimiz sezon San Antonio Spurs'den takasını istemiş ve Toronto Raptors'a gönderilmişti.