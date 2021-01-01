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Clippers, Kawhi'ın Luka'yı daha fazla savunmasını istiyor

LA Clippers koçu Tyronn Lue, Dallas Mavericks'e karşı oynanan playoff ilk turunun 2. maçında, Kawhi Leonard'ın Luka Doncic'i daha çok savunabileceğini ima etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers koçu Tyronn Lue, Dallas Mavericks'e karşı oynanan playoff ilk turunun 2. maçında, Kawhi Leonard'ın Luka Doncic'i daha çok savunabileceğini ima etti.

Lue, Kawhi hakkında şunları söyledi:

"Hücumda yükünü oldukça yüksek miktarda üstlenmesi gerekiyor ve Doncic'in karşısına koyabileceğimiz üç veya dört adamımız var. Ama bence o gün istediğimizi göreceğiz gibi gözüküyor."

Doncic en çok Nicolas Batum tarafından savunulmuştu ve Leonard, Luka'yı savunduğunda, Dallas yıldızı herhangi bir şut veya serbest atış denemesinde bulunmamıştı.

Lue, Clippers için en büyük sorunun savunma tarafındaki iletişimleri olduğunu da sözlerine ekledi:

"İletişim eksikliğimiz ve oyun planını takip etmediğimizden ötürü kaç sayı yediğimizi söylemekten gerçekten utanıyorum."


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