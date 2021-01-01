Clippers, Kabengele'yi takaslayarak kadroda yer açtı!

LA Clippers'ın, Mfiondu Kabengele'yi Sacramento Kings ile takas ettiği ve fazladan bir kadro boşluğu açtığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Clippers'ın eski 27'nci sıradan seçilen oyuncuyu Kings'e takas ettiğini belirtti.



Kings'in karşılığında nakit para alacağı ve iki takımın da ağır korumalı olan ikinci tur seçim haklarını değiştireceği açıklandı. Bu hamle ile Clippers, 2.6 milyon dolarlık bütçesi ile kullanabileceği fazladan bir kadro boşluğuna sahip olmuş oldu.



Şu anda kadroda iki kişilik boşluğu olan Clippers, herhangi bir takas yapmadığı takdirde, veteran minimum kontrat alacak iki oyuncuyla sözleşme imzalayabilecek.



Kabengele, Clippers için oynadığı iki sezonda yalnızca 35 maça çıkmış ve toplam 158 dakika forma giymişti. Üçüncü yılında olan forvet, sezon bittikten sonra sınırsız bir serbest oyuncu olacak.



