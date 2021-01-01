Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Clippers, Kabengele'yi takaslayarak kadroda yer açtı!

LA Clippers'ın, Mfiondu Kabengele'yi Sacramento Kings ile takas ettiği ve fazladan bir kadro boşluğu açtığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers'ın, Mfiondu Kabengele'yi Sacramento Kings ile takas ettiği ve fazladan bir kadro boşluğu açtığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Clippers'ın eski 27'nci sıradan seçilen oyuncuyu Kings'e takas ettiğini belirtti.

Kings'in karşılığında nakit para alacağı ve iki takımın da ağır korumalı olan ikinci tur seçim haklarını değiştireceği açıklandı. Bu hamle ile Clippers, 2.6 milyon dolarlık bütçesi ile kullanabileceği fazladan bir kadro boşluğuna sahip olmuş oldu.

Şu anda kadroda iki kişilik boşluğu olan Clippers, herhangi bir takas yapmadığı takdirde, veteran minimum kontrat alacak iki oyuncuyla sözleşme imzalayabilecek.

Kabengele, Clippers için oynadığı iki sezonda yalnızca 35 maça çıkmış ve toplam 158 dakika forma giymişti. Üçüncü yılında olan forvet, sezon bittikten sonra sınırsız bir serbest oyuncu olacak.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal