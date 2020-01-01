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Clippers için yeni koç adayı: Wes Unseld Jr.!

Denver Nuggets'ın yardımcı koçu Wes Unseld Jr.'ın, LA Clippers'ın başantrenörlük işi için görüşme yapması planlandığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets'ın yardımcı koçu Wes Unseld Jr.'ın, LA Clippers'ın başantrenörlük işi için görüşme yapması planlandığı bildirildi.

The Denver Post'tan Mike Singer'a göre Unseld Jr., bu ölü sezonda başantrenörlük araştırmalarında ismi en yaygın geçen koçlardan biri ve Clippers'ın başantrenörlük pozisyonu için röportaj yapması planlanıyor:

"Denver Post'a konuşan bir lig kaynağı, 'Unseld Jr., Houston Rockets'ın koçluk pozisyonu için zaten görüşme yapmıştı ve LA Clippers'taki iş için de görüşme yapması planlandı.' dedi."

Unseld Jr., Mike Malone yönetimindeki Nuggets'ın savunma koordinatörlüğünü yapıyor.

Nuggets, Malone'un ekibinin Batı Konferansı Finalleri'ne ulaştığı NBA sezonunda, inanılmaz bir playoff maratonu geçirmişti.


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