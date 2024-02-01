LA Clippers'ın Bones Hyland ve PJ Tucker için takas seçeneklerini araştırdığı iddia edildi.



HoopsHype'tan Michael Scotto, Clippers'ın, NBA'in son takas tarihinin yaklaştığı süreçte Hyland ve Tucker'ın takas pazarını aktif bir şekilde araştırdığını söyledi.



Geçtiğimiz sezon Denver Nuggets'tan LA'e katılan ve bu sezon istatistiklerinde düşüş gören 23 yaşındaki Hyland, maç başına yalnızca 13,2 dakikada 6,2 sayı ve 1,7 asist ile kariyerinin en düşük ortalamalarını yakalıyor. Dört yıllığı 10,7 milyon dolarlık sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan genç oyuncu için Clippers, uygun seçenekleri araştırma sürecinde.



James Harden takasıyla kadroya katılan ve son iki aydır rotasyonda kendine yer bulamayan 38 yaşındaki Tucker ise, geçtiğimiz aylarda rekabetçi bir takımda daha aktif bir rol edinme arzusunu dile getirmiş ve aldığı sınırlı dakikalarda 1.2 sayı ve 2.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Üç yıllığı 33 milyon dolarlık kontratının ikinci yılında bulunan Tucker'ın, Phoenix Suns'a katılmakla ilgilendiği bildirilmişti.



