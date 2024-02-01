Clippers, Hyland ve Tucker için takas araştırıyor

LA Clippers'ın Bones Hyland ve PJ Tucker için takas seçeneklerini araştırdığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Clippers, Hyland ve Tucker için takas araştırıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2024 14:33
LA Clippers'ın Bones Hyland ve PJ Tucker için takas seçeneklerini araştırdığı iddia edildi.

HoopsHype'tan Michael Scotto, Clippers'ın, NBA'in son takas tarihinin yaklaştığı süreçte Hyland ve Tucker'ın takas pazarını aktif bir şekilde araştırdığını söyledi.

Geçtiğimiz sezon Denver Nuggets'tan LA'e katılan ve bu sezon istatistiklerinde düşüş gören 23 yaşındaki Hyland, maç başına yalnızca 13,2 dakikada 6,2 sayı ve 1,7 asist ile kariyerinin en düşük ortalamalarını yakalıyor. Dört yıllığı 10,7 milyon dolarlık sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan genç oyuncu için Clippers, uygun seçenekleri araştırma sürecinde.

James Harden takasıyla kadroya katılan ve son iki aydır rotasyonda kendine yer bulamayan 38 yaşındaki Tucker ise, geçtiğimiz aylarda rekabetçi bir takımda daha aktif bir rol edinme arzusunu dile getirmiş ve aldığı sınırlı dakikalarda 1.2 sayı ve 2.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Üç yıllığı 33 milyon dolarlık kontratının ikinci yılında bulunan Tucker'ın, Phoenix Suns'a katılmakla ilgilendiği bildirilmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery