LA Clippers'ın, Philadelphia 76ers yıldızı James Harden için yapılabilecek muhtemel pakete draft hakkı takası eklemeye çalıştığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania ve Sam Amick, Clippers'ın, Harden'la ilgili potansiyel bir takasta draft seçimleri karşılığında draft hakkı takası alma üzerine birkaç takımla konuştuğunu söylediler.



Clippers'ın Temmuz ayında Harden için 76ers'a korumasız bir ilk tur draft seçimi, draft hakkı takası ve nakit teklif ettiği belirtildi.



Philadelphia'nın, Harden için yapılabilecek varsayımsal bir anlaşmada Terance Mann ve çok sayıda ilk tur oyuncusunu almak istediği söylenmişti.



Charania ve Amick, Harden'ın Clippers'ta oynama arzusunun "her zamanki kadar güçlü" olduğunu ve 76ers yıldızının bir takas bulunabileceği üzerine umutlu olduğunu sözlerine eklediler.



Antrenman kampının ilk gününü kaçırdıktan sonra Çarşamba günü kampa katılmış olan Harden hakkında. başantrenör Nick Nurse ve forvet Tobias Harris, olumlu ifadeler kullanmıştı.



