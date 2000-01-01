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Clippers, Brian Shaw için 'ciddi görüşmelerde'

LA Clippers'ın, koç Brian Shaw'u Tyronn Lue'nun kadrosunda yardımcı koç olarak işe almak için "ciddi görüşmelerde" olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers'ın, koç Brian Shaw'u Tyronn Lue'nun kadrosunda yardımcı koç olarak işe almak için "ciddi görüşmelerde" olduğu bildirildi.

1988 NBA Draftı'nda 24. sıradan seçilmiş olan Shaw, NBA'de 14 sezon oynamıştı ve üç şampiyonluk kazanmıştı (2000, 2001, 2002).

2003 yılında emekli olduğundan beri Shaw, Los Angeles Lakers ve Indiana Pacers ile yardımcı koç veya yardımcı baş koç olarak zaman geçirmişti. Ayrıca 2013'te George Karl'ın yerine Denver Nuggets'ın başantrenörü olmuş ve takımda iki sezon kalmıştı.

Shaw, Lakers'ta yardımcı koç olarak iki şampiyonluk daha kazanmıştı (2009, 2010).

Shaw, yakın zamanda NBA G League takımı Ignite'ın başantrenörüydü ve burada, 2021 NBA Draft lotaryası radarında seçilmesi öngörülen Jalen Green ve Jonathan Kuminga'yı çalıştırmıştı.

Shaw ve Lue, her biri bir NBA şampiyonluğu ile biten iki sezon boyunca Lakers'ta birlikte takım arkadaşlarıydılar.


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