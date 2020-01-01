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Clippers, bir kişide koronavirüs çıkınca, antrenman tesisini kapattı

LA Clippers'ın, Orlando'ya seyahat eden takım üyelerinden birinin KOVID-19 testinin pozitif çıkmasından sonra, antrenman tesisini kapattığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers'ın, Orlando'ya seyahat eden takım üyelerinden birinin KOVID-19 testinin pozitif çıkmasından sonra, antrenman tesisini kapattığı açıklandı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, önümüzdeki hafta Orlando'ya gidecek olan Clippers seyahat partisi içinde bir kişinin koronavirüs için pozitif test sonucu aldığı ortaya çıkmıştı:

"Kaynaklar ESPN'e, gelecek hafta Orlando'ya giden Los Angeles Clippers seyahat partisinde koronavirüs için çıkan pozitif bir testten sonra, organizasyonun bugün önlem olarak antrenman tesisini oyunculara ve personele kapattığını söyledi."

Başantrenör Doc Rivers, aylardan sonra ilk kez medyaya konuştuğunda, "bildiği kadarıyla" hiç kimsenin koronavirüs için pozitif test sonucu almadığını ve herkesin güvenlik protokollerini izlediğini söylemişti.

Wojnarowski'nin bildirdiği gibi, bu kişinin bir oyuncu, koç veya personel üyesi olup olmadığı belli olmasa da, yine de ilgili bir gelişme olduğundan ötürü, NBA'in sezona geri dönüşüyle ilgili endişeleri artırmaya devam ediyor.


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