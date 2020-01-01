Clippers, Billups ve Drew'un sözleşmelerini sonuçlandırıyor

LA Clippers'ın, 2020-21 sezonu öncesinde Chauncey Billups ve Larry Drew'un, Tyronn Lue'nun koçluk kadrosuna katılma anlaşmasını tamamlamaya yakın olduğu bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, iki koç, Clippers'ın resmi olarak yardımcı antrenörü olmak için sözleşmelerini sonuçlandırıyor.



Billups'un baş asistan rolünü üstlenmesi bekleniyor. Hem Billups hem de Drew, Clippers'ın koçluk kadrosundaki devasa bir değişimin parçası olacaklar.



Clippers'ın eski asistan koçu Lue, Orlando bubble'ında takımın hayal kırıklığı yaratan bir playoff performansından sonra, organizasyonun yeni başantrenörü seçilmişti.



Clippers, Batı Konferansı yarı finallerinde Denver Nuggets tarafından elenmiş ve deneyimli koç Doc Rivers ile yolları ayırmaya karar vermişti.



