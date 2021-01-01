Clippers 25 sayı farktan döndü, Batı Finalleri'ne yükseldi!

LA Clippers, Staples Center'da oynadığı Batı Konferansı yarı final serisinin 6. maçında, Utah Jazz'i 131-119 mağlup ederek Batı Finalleri'ne adını yazdırdı.



Clippers dün geceki karşılaşmaya 5. maçta alınan galibiyetin verdiği ivmeyle girmiş olsa da, yine de en iyi oyuncusu Kawhi Leonard'dan (diz sakatlığı) yoksundu. Jazz, iki sayılık farkla kapattığı çekişmeli geçen bir ilk çeyreğin ardından, ikinci çeyrekte de Los Angeles ekibine 39-19 fark atarak, ilk yarı öncesi önemli bir avantaj elde etti.



Jazz'in bu farkı, üçüncü çeyreğin ilk basketiyle 25 sayıya yükselmiş olsa da, o noktadan sonra işler tersine döndü. Clippers tam bu noktadan sonra maç sonuna kadar 81-44'lük harika bir seri yakalayarak ve son üç dakika içinde Patrick Beverley ile iki kritik üçlük isabeti bularak, serinin sonucunu belirleyen galibiyeti almış oldu.



Terance Mann, 39 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Paul George 28 sayı, 9 ribaund, 7 asist ve 3 top çalma ile oynarken, Reggie Jackson 27 sayı, 10 asist, 3 ribaund ve 3 top çalma kaydetti. Nicolas Batum 16 sayı, 7 ribaund, 2 asist, 3 blok ve 2 top çalma ile maçı tamamlarken, Beverley 12 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 1 blok ile katkı sağladı.



Ayak bileği sakatlığıyla oynayan Jazz yıldızı Donovan Mitchell, karşılaşmayı 39 sayı, 9 ribaund, 9 asist ve 1 top çalma ile tamamlayarak, takımının lideri oldu. Royce O'Neale ve Jordan Clarkson'ın ikisi de 21 sayı kaydederken, Bojan Bogdanovic 14 sayı ve 4 ribaund ile, Rudy Gobert ise 12 sayı, 10 ribaund, iki asist ve iki top çalma ile oynadı.



Batı Konferansı Finalleri'ne yükselen Clippers, Pazar günkü 1. maçta Phoenix Suns ile deplasmanda karşılaşacak.



