Clifford: "Tom'un en büyük gücü, oyuncularıyla ilişkisidir"

Orlando Magic koçu Steve Clifford, Tom Thibodeau'nun itibarını savunarak, en büyük gücünün oyuncularıyla güçlü ilişkiler kurmak olduğunu söyledi.



Clifford, New York Post'tan Marc Berman'a şunları söyledi:



"Onun ne kadar cana yakın olduğu hep yanlış aktarılmıştı. Çocuklar onu severler. Her oyuncu sevecek diye bir şey yok, ama oyuncularla olan ilişkisi, onun bir gücüdür."



Clifford ve Thibodeau, New York Knicks ve Houston Rockets'ta Jeff Van Gundy'nin kadrosunda beraber koçluk yapmışlardı.



Thibodeau, açık Knicks pozisyonu için en büyük aday olarak ismi geçen kişi.



Clifford, Thibodeau'nun hücumda da küçümsendiğini ekledi:



"Bence savunmacı bir antrenör olarak etiketlendi ve yine de ona karşı koçluk yapınca, müthiş bir hücum koçu olduğu da görülüyor. Chicago ve Minnesota'daki takımlarda, rakamlar bunu ortaya çıkarıyor. Büyük bir savunma koçu mu? Tom'dan daha iyi bir savunma aklı yoktur. Ama aynı zamanda müthiş de bir hücum koçudur."