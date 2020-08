Clichy'den Galatasaray göndermesi

Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Clichy, FIFA'nın resmi sitesine konuştu, çok önemli açıklamalar yaptı:"Bu deneyim, Arsenal'de yaşadığımla karşılaştırılmaz. Çünkü Premier Lig dünyanın en iyi liglerinden biri. Bunun yanında kişisel başarı olarak da şampiyonluk gerçekten güzel. Türkiye'de 1959'dan beri sadece 5 takım bu başarıyı kazandı. Bizim verdiğimiz mesaj çok güçlü. Çünkü her yıl ilerleyerek bunu başardık. İlk yıl gol farkıyla 3. olduk, geçen sene 2. olduk, bu yıl başardık.""İnsanların bu başarıyı elde edebileceğimizin farkında olduğunu düşünüyorum. Çok büyük taraftar kitlesine sahip olmadan da sempati topladık. Çünkü bu takım iyi futbol oynuyordu ve iyi sonuçlar alıyordu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncuların gelmesi, büyük bir teşvik oldu. Adebayor olmasaydı ben Başakşehir'e gelmezdim. Bir çok takım şampiyonluk kazandıktan sonra çöküş yaşadı. Bundan sonra nasıl tepki vereceğimiz de değerli.""Arsenal ile ligi kazandığımda, Premier Lig'i kazanan en genç oyuncu oldum ve bu tarihsel bir başarıydı. Dolayısıyla buraya geldiğimde, Başakşehir ile tarih yazmaktan başka aklımda hiçbir şey yoktu. Başakşehir ile şampiyonluk kazanmanın daha büyük bir şey olacağını biliyordum. Galatasaray ile üç yerine Başakşehir ile bir şampiyonluğu tercih ediyorum çünkü daha çok şey ifade ediyor.""Eşime 'İstanbul'a gittiğimizde sakin olalım' dedim. Çünkü kolay olacağını düşündüm. Bir iç saha maçında genç bir oyuncunun sağ kanatta beni mahvettiğini hatırlıyorum. Karıma 'Bu böyle devam edemez' dedim. Özel hoca tutup, evde de çalışmaya başladım.""City'de Guardiola, futbola bakışımı değiştirdi. Koç olma arzusu ve tutkusuna sahibim. Harika bir koç mu yoksa kötü bir koç mu olacağımı bilmiyorum ama bunun deneyeceğim bir şey olduğunu biliyorum.""Kulübün devam etmemi istediğinden eminim ve burada kendimi iyi hissediyorum ancak olan her şeyi de hesaplamam gerekiyor. Bu sezon şampiyon olmaktan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışmaya kadar farklı bir hikaye.""Oynadığım her kulüpte, kendimi o takıma adadım. İlk profesyonel takımım Arsenal'di. O zamanki oyuncuları Vieira, Bergkamp, Henry, Sol Campbell... Tek kelimeyle inanılmaz bir takımdı. 17 yaşında orada olmak, aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok kitapla üniversitede olmak gibiydi."