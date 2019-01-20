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Clichy: "Tek rakibimiz kendimiziz"

Başakşehir'in Fransız yıldızı Gael Clichy, Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Clichy: 'Tek rakibimiz kendimiziz'
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20 Ocak 2019 21:21
Başakşehir'de Gael Clichy, Trabzonspor'u 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıkları durumda herkesi yenebileceklerini kaydeden Clichy, "Çok iyi oynadık, sadece 11 değil, sonradan giren oyuncular da çok katkıda bulundu. En büyük rakibimizi kendimiz olarak görüyorum. Gerçek futbolumuzu oynarsak herkesi yenebilecek seviyedeyiz" dedi.

Türkiye'de attığı ilk gol ile ilgili duyguları sorulan Fransız oyuncu, "Gol atmak ya da asist yapmak benim önceliğim değil. 3 puan mı, gol mü derseniz, 3 puan derim. Bugün gol attığım için mutluyum ama her zaman önceliğim takımın galip gelmesi" ifadelerini kullandı.

 

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