"Cleveland, Jarrett Allen'a 100 milyon dolarlık teklif sunar" iddiası!

Cleveland Cavaliers'ın, genç pivotu Jarrett Allen'a 100 milyon dolarlık bir uzatma kontratı teklif etmeyi planladığı iddia edildi.



Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre Cavs, önümüzdeki ölü sezonda sınırlı bir serbest oyuncu olması beklenen 22 yaşındaki oyuncuya 100 milyon dolara kadar yükselen bir teklif vermeyi planlıyor:



"Allen'ın toplam rakamının 100 milyon dolara, hatta biraz daha üstüne çıkmasını bekliyorum. Bu da, yıllık maaşını 20 milyon dolar civarın yapıyor. Cavs ekibi, Allen'ın gitmesine izin vermeyeceğine dair net sinyaller göndermesine rağmen, 22 yaşındaki oyuncu en çok hedeflenen serbest oyunculardan biri olacak."



Cleveland ekibi Allen'ı, James Harden'ın Brooklyn'e gittiği dört takımlı bir takasta kadrosuna katmıştı.



Cavs'e katıldığından bu yana, gelecek vaat eden oyuncu 28 maça çıkmış ve 17 kez ilk beş başlamıştı. Cleveland ile ortalamaları ise 13.6 sayı, 9.5 ribaund, 1.7 asist ve 1.8 blok şeklinde.



