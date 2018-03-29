Cleveland, Golden State duvarını aşamadı!

ile, Noel maçında karşı karşıya geldi.İlk periyotta rakibine üstünlük kuran Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors karşısında çeyreği 28-24 önde bitti.Golden State Warriors, ikinci çeyrekte 22-16'lık avantaj yakaladı ve ilk devreyi 46-44 üstünlükle tamamladı.Mücadelenin 3. ve son çeyreği müthiş bir çekişmeye tanık oldu. Son çeyreğe Golden State Warriors 71-67 üstün girmesine karşın son bölümde Cleveland Cavaliers geri atmadı.Müsabakanın son 25 saniyesine ise Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors'ın 3 sayı gerisinde girdi. Kritik hücumda Kevin Durant'in LeBron karşısında yaptığı iyi savunmayla Cavaliers'ın umutları azaldı.Son saniyelerde üstünlüğünü koruyan Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı 99-92 mağlup etti.Golden State Warriors'ta Kevin Durant 25 sayı, 7 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 5 blokla oynadı. Draymond Green ise 12 sayı, 12 ribaund, 11 asistle triple-double yaptı. Klay Thompson 24 sayı, 7 ribaund ile maçı tamamladı.Cleveland Cavaliers'ta Kevin Love 31 sayı, 18 ribaund ile double-double yaptı. LeBron James'in de 20 sayı, 6 ribaund, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.Milli basketbolcu Cedi Osman, ilk çeyrekte 5 dakika sahada kaldı ve istatistik üretemedi.