Cleveland Cavaliers uzatmalarda avantajı kaptı!

NBA Doğu Konferansı yarı final ilk maçındailekarşı karşıya geldi.İlk periyotu 33-19 önde bitiren Toronto Raptors, ilk devreye 60-57'lik avantajla girdi.Üçüncü çeyrekte Toronto Raptors farkı korumasına karşın son periyotta Cleveland Cavaliers geri döndü ve 105-105'lik skorla uzatmalara gidildi.Uzatma periyodunu önde götüren Cleveland Cavaliers deplasmanda Toronto Raptors'ı uzatmalarda 113-112 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti ve saha avantajını eline geçirdi.Cleveland Cavaliers'ta LeBron James 26 sayı, 11 ribaund, 13 asistle triple-double yaptı. Tristan Thompson 14 sayı, 12 ribaund ile double-double yaptı.Toronto Raptors'ta Jonas Valanciunas 21 sayı attı ve 21 ribaund aldı. DeMar DeRozan 22 sayı, 7 ribaund, 5 asistlik performans sergiledi.