Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell ve Ty Jerome'un 26'şar sayı bulduğu karşılaşmada Toronto Raptors'a karşı 122-108 galip gelerek, sezonda 17-1 derecesine yükseldi.



Geçtiğimiz hafta Boston'da yenilmeden önce sezonu 15-0 ile açan Cavs, Rocket Mortgage FieldHouse'da ilk 13 maçını kazandığı 2017-18 sezonundan bu yana ilk kez kendi sahasında 10-0'lık bir performans sergilemiş oldu.



Jarrett Allen karşılaşmada 23 sayı ve 13 ribaund kaydederken, Evan Mobley 14 sayı ve 11 ribaund ekledi.



Bu mağlubiyetle sezondaki deplasmanda maç kazanamama serisini 0-8'a uzatan Raptors cephesinde, Scottie Barnes ve Gradey Dick, 18'er sayı kaydettiler. RJ Barrett 16 sayı bulurken, Jakob Poeltl ise 18 ribaund çekti.



Geçtiğimiz sezonun neredeyse tamamını ayak bileği sakatlığı nedeniyle kaçırdıktan sonra bu sezon dikkatleri üzerine çeken Jerome, bir başka güçlü performans sergilemiş oldu. 27 yaşındaki oyuncu, Cleveland'ın önceki maçında 29 sayı bularak kariyer rekorunu kırmıştı.



Gecenin diğer sonuçları:



Wolves 105-107 Celtics

Wizards 103-115 Pacers

Mavericks 118-123 Heat

Clippers 125-99 76ers

Nets 108-123 Kings



