Clermont - Marsilya maçı canlı olarak Tuttur'da

Clermont sahasında Marsilya'yı Fransa Ligi'nin 12. haftasında konuk ediyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Clermont'un kazanmasına 2,70'lik oran verilirken Marsilya'nın kazanmasına 1,93'lük oran açıklandı. Maçın beraberlik oranı 2,95 ve 2,5 ALT oranı 1,75 ile 2,5 ÜST oranı ise 1,58 ile açıklandı.
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KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Maçta Karşılıklı gol olmasına 1,51'lik oran açıklanırkern Karşılıklı gol yok oranına ise 1,87 uygun görüldü.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Clermont'un atmasına 1,87'lik oran verilirken Marsilya'nın ilk golü atmasına 1,63 ve Gol olmaz oranı ise 10,00 olarak bültende yer aldı.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Clermont'un kazanmasına 2,70'lik oran verilirken Marsilya'nın kazanmasına 1,93'lük oran açıklandı. Maçın beraberlik oranı 2,95 ve 2,5 ALT oranı 1,75 ile 2,5 ÜST oranı ise 1,58 ile açıklandı.
CLERMONT - MARSİLYA MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Maçta Karşılıklı gol olmasına 1,51'lik oran açıklanırkern Karşılıklı gol yok oranına ise 1,87 uygun görüldü.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Clermont'un atmasına 1,87'lik oran verilirken Marsilya'nın ilk golü atmasına 1,63 ve Gol olmaz oranı ise 10,00 olarak bültende yer aldı.