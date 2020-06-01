Claudio Taffarel: 'Fatih Terim harika bir teknik direktör'

"KAZANABİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"

"FATİH TERİM BİZİ YÖNLENDİRDİ"

Brezilya'nın kaleci antrenörlüğünü yapan,efsanesi, 2000'de kazanılan UEFA Kupası dönemini ve futbola geri dönüş ile ilgili görüşlerini anlattı.Uzun süre oynamadıktan sonra en çok zorlanacak olanların kaleciler olduğunu belirten Taffarel, "Sahadaki bir oyuncu, oynamadığı dönemde kendini hazır tutabilir, fiziksel çalışmalarını yapar ancak kaleci çok büyük kayıp yaşar. Şut çalışması yapamaz, kalede pozisyon alma çalışması yapamaz ve geri dönüşte çok zorlanır. İdmanlarda bu eksikliği kapatmak için, gerçekten çok çalışması gerekir, en çok etkilenecek olan kalecilerdir." dedi.2000'deki UEFA Kupası'nı anlatan Brezilyalı efsane, "İstanbul'da sokağa çıktığımda insanlar bana sürekli Henry'nin UEFA Kupası finalinde yaptığı kafa vuruşunu hatırlatıyor.." ifadelerini kullandı.Fatih Terim'in etkisine de değinen tecrübeli isim, "Fatih Terim'in çok güçlü bir kişiliği var, her zaman kazanmak istedi ve bizden en iyi performansı göstermemizi talep etti. Çok güçlü bir kadromuz vardı, hücumda iyiydi, orta sahada iyiydi, defansta iyiydi.." diye konuştu.