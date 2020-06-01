Claudio Taffarel: 'Fatih Terim harika bir teknik direktör'

Brezilya'nın kaleci antrenörlüğünü yapan, Galatasaray efsanesi Claudio Taffarel, 2000'de kazanılan UEFA Kupası dönemini ve futbola geri dönüş ile ilgili görüşlerini anlattı.
Uzun süre oynamadıktan sonra en çok zorlanacak olanların kaleciler olduğunu belirten Taffarel, "Sahadaki bir oyuncu, oynamadığı dönemde kendini hazır tutabilir, fiziksel çalışmalarını yapar ancak kaleci çok büyük kayıp yaşar. Şut çalışması yapamaz, kalede pozisyon alma çalışması yapamaz ve geri dönüşte çok zorlanır. İdmanlarda bu eksikliği kapatmak için, gerçekten çok çalışması gerekir, en çok etkilenecek olan kalecilerdir." dedi.
"KAZANABİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"
2000'deki UEFA Kupası'nı anlatan Brezilyalı efsane, "İstanbul'da sokağa çıktığımda insanlar bana sürekli Henry'nin UEFA Kupası finalinde yaptığı kafa vuruşunu hatırlatıyor. Biz Arsenal'in karşısına kazanabileceğimizi bilerek çıktık. Bunu hissettik, bu güvene sahiptik, gücümüzü biliyorduk. Tüm sezon boyunca kendimize inanmıştık." ifadelerini kullandı.
"FATİH TERİM BİZİ YÖNLENDİRDİ"
Fatih Terim'in etkisine de değinen tecrübeli isim, "Fatih Terim'in çok güçlü bir kişiliği var, her zaman kazanmak istedi ve bizden en iyi performansı göstermemizi talep etti. Çok güçlü bir kadromuz vardı, hücumda iyiydi, orta sahada iyiydi, defansta iyiydi. Elde edilen başarıyı sadece Hagi, sadece defans ya da benim yaptıklarıma bağlayamayız çünkü tüm takım en iyi performansını gösterdi ve bunu da harika bir teknik direktör olan, Fatih Terim yönlendirdi." diye konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Uzun süre oynamadıktan sonra en çok zorlanacak olanların kaleciler olduğunu belirten Taffarel, "Sahadaki bir oyuncu, oynamadığı dönemde kendini hazır tutabilir, fiziksel çalışmalarını yapar ancak kaleci çok büyük kayıp yaşar. Şut çalışması yapamaz, kalede pozisyon alma çalışması yapamaz ve geri dönüşte çok zorlanır. İdmanlarda bu eksikliği kapatmak için, gerçekten çok çalışması gerekir, en çok etkilenecek olan kalecilerdir." dedi.
"KAZANABİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"
2000'deki UEFA Kupası'nı anlatan Brezilyalı efsane, "İstanbul'da sokağa çıktığımda insanlar bana sürekli Henry'nin UEFA Kupası finalinde yaptığı kafa vuruşunu hatırlatıyor. Biz Arsenal'in karşısına kazanabileceğimizi bilerek çıktık. Bunu hissettik, bu güvene sahiptik, gücümüzü biliyorduk. Tüm sezon boyunca kendimize inanmıştık." ifadelerini kullandı.
"FATİH TERİM BİZİ YÖNLENDİRDİ"
Fatih Terim'in etkisine de değinen tecrübeli isim, "Fatih Terim'in çok güçlü bir kişiliği var, her zaman kazanmak istedi ve bizden en iyi performansı göstermemizi talep etti. Çok güçlü bir kadromuz vardı, hücumda iyiydi, orta sahada iyiydi, defansta iyiydi. Elde edilen başarıyı sadece Hagi, sadece defans ya da benim yaptıklarıma bağlayamayız çünkü tüm takım en iyi performansını gösterdi ve bunu da harika bir teknik direktör olan, Fatih Terim yönlendirdi." diye konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın