Claudio Bravo'dan Galatasaray cevabı

Kariyerine Manchester City'de devam eden 37 yaşındaki kaleci Claudio Bravo, Galatasaray iddialarına yanıt verdi.



Adı Galatasaray dışında Celtic ve Arsenal gibi takımlarla da anılan deneyimli kaleci, kararını ailesi ile birlikte vermek istiyor.



"HUZUR ARIYORUZ"



Claudio Bravo yaptığı açıklamada; "İşinizi iyi yaptığınızda isminiz iyi yerlerle ve iyi takımlarla anılıyor. Ailemle birlikte huzur bulabileceğimiz bir yer istiyoruz. Eğer bir gün Şili'ye geri dönecek olursam, formasını giyeceğim takım Colo Colo olur ancak öyle olmasa bile gittiğim yerde her zamanki gibi en iyisini vermeye çalışacağım." dedi.



Claudio Bravo, bu sezon Manchester City forması ile 16 resmi maça çıktı. Şilili kaleci ,bu maçlarda kalesinde 16 gol görürken; 4 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.



