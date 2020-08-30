Claudio Bravo, La Liga'ya geri döndü

Manchester City'den ayrıldıktan sonra adı Türk ekipleriyle de anılan Claudio Bravo, İspanya La Liga'ya gitti.37 yaşındaki Şilili kaleci, Manuel Pellegrini'nin teknik direktörlüğüne geçtiği Real Betis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.2016 yılında Barcelona'dan transfer edilen deneyimli kaleci, İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 61 maça çıktı ve 20'sinde gol yemedi.Bravo, kariyerinde 123 kez de Şili Milli Takımı'nın formasını giydi.