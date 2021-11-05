Claude Makelele'den Sergen Yalçın'a ziyaret

Chelsea'de teknik mentor olarak görev yapan Claude Makelele, Sergen Yalçın'ı ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Claude Makelele'den Sergen Yalçın'a ziyaret
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05 Kasım 2021 19:01
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin teknik mentoru Claude Makelele, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki makamında Makelele'yi ağırladı.

Ziyarette, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ile Sergen Yalçın'ın ekibi de yer aldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız futbol adamı, futbolculuk kariyerinde Fransa Milli Takımı'nın yanı sıra Real Madrid, Olimpik Marsilya, Chelsea ve Paris Saint Germain gibi üst düzey takımlarda forma giydi.


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