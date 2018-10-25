Clash ve Maestro'ya nerf!

Rainbow Six Siege yeni paylaşımında yakın gelecekte yapacağı değişikliklere değindi. Clash'te ciddi anlamda değişiklikler olacakken bunun yanında Maestro'da ve SMG'lerde değişiklikler yapılacak.





Clash'in kalkandan silaha geçiş hızı düşürüldü, enerjiyi tekrardan doldurma süresi 1 saniyeden 2 saniyeye çıkartıldı ve 1.5 saniye olan yavaşlatma süresi 0.5 saniyeye düşürüldü.





Böylelikle Clash'in takım arkadaşlarının oyununa bağımlılığı artıyor ve amaçlanan yöne doğru kaymış oluyor. Ve süper insan gibi kalkandan silaha geçme hızı normale döndürülmüş olacak.





Maestro'nun ALDA LMG silahı oyundaki en güçlü defans silahı haline geldi ve çok fazla avantaj sağlıyor. Karakterin özelliğiyle birlikte clutch yapma potansiyeli çok yüksek.





ALDA LMG fazla kolay oynanabilir bir silah konumunda. Silahın sekmesinin arttırılması ve Maestro'nun avantajının özelliğine kayması amaçlanıyor.





SMG'lerin yeni sekme düzenlemesinin ardından oldukça gözden düşmesinin ardından bazı SMG'lerde tepme oranı düşürülerek silahların tekrardan oyuna dönmesi sağlanacak. Bu güçlendirmeyle birlikte ikincil SMG kullanan karakterler de tekrardan güçlenmiş olacak.





Oyunun geri planında kalan Lion ve Glaz için de iyileştirmeler gelecek. Bu iyileştirmeler için daha karar vermediklerini üzerinde planlama yaptıklarını belirten ekip bu değişikliklerin önemli birer oynanış etmeni değişimi olmasını istiyor.





Aynı zamanda yapacakları değişikliklerin ardından Alibi'nin prismalarının öneminin artmasını ve karakterin daha fazla oynanabilir olmasını da öngörüyorlar.





Ekip Thatcher, Frost ve Castle için yaptıkları değişiklikleri incelemeye devam ederken Fuze ve Tachanka için ilerleyen dönemde büyük değişiklikler görmemiz mümkün.



