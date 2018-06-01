Clarkson, Kobe ve LeBron arasındaki farkları açıkladı

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Bu sezonun takas son gününde Los Angeles Lakers'tan Cleveland Cavaliers'a takas olan Jordan Clarkson, eski takım arkadaşı Kobe Bryant ve şimdiki takım arkadaşı LeBron James arasındaki liderlik tarzları farklarını açıkladı.Bir radyo programında konuşan Clarkson, ikilinin farklarını şu şekilde anlattı:Clarkson, bu sezon Cavs ile oynadığı altı maçta 14.2 sayı, 2.8 ribaund ve 2.0 asist ortalamalarını yakalıyor.