Clarkson, Kobe ve LeBron arasındaki farkları açıkladı

Bu sezonun takas son gününde Los Angeles Lakers'tan Cleveland Cavaliers'a takas olan Jordan Clarkson, eski takım arkadaşı Kobe Bryant ve şimdiki takım arkadaşı LeBron James arasındaki liderlik tarzları farklarını açıkladı.
Bir radyo programında konuşan Clarkson, ikilinin farklarını şu şekilde anlattı: "İkisinin liderlik tarzı farklı. LeBron çok cesaretlendirici ve herkesi bir araya getiriyor. Kobe ise sizi test ediyor ve kendisine ne verebileceğinizi görüyor. Bu üzerinize gelmek, bağırmak, küfretmek, ne olursa olsun. Onun da oyunculara liderlik ediş tarzı kendine özgüydü. İkisi farklı. İkisini de görebilmek benim için bir lütuf." "Çaylak yılımda, Kobe hep üzerimdeydi. Birlikte salona erkenden gelir şut falan atardık. Sahaya çıktığımızda, LeBron kadar insanları cesaretlendirme ve herkesin yanında olma konusunda konuşmazdı. Kobe'nin o konuda kendine has bir tarzı vardı. Ama LeBron'dan aldığım desteğe benzeyen bir şeydi."
Clarkson, bu sezon Cavs ile oynadığı altı maçta 14.2 sayı, 2.8 ribaund ve 2.0 asist ortalamalarını yakalıyor.