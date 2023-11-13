Haber Tarihi: 13 Kasım 2023 17:01 - Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 17:01

ÇKS belgesi kaydı olan emekliler 5000 TL alacak mı?

ÇKS belgesi olanlar emekli ikramiyesi alabilecek mi sorusu, 100. yıl ikramiyesi dolayısıyla çiftçiler tarafından merak edilmeye başlandı. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen bir madde ile 5000 TL ikramiye verilecek ancak çalışan emekliler bundan faydalanamayacak. Peki, ÇKS belgesi olan emekliler 5000 TL alacak mı? ÇKS belgesi kaydı olan emekliler 5000 TL alacak mı? İşte, 5 bin TL ikramiye alacak ve alamayacak kişiler hakkında detaylı bilgiler

ÇKS belgesi kaydı olan emekliler 5000 TL alacak mı?
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Emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi kapsamında ÇKS belgesi olan emekliler de araştırmalarına başladı. 02 Kasım 2023 tarih ve 32352 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7464 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 98 inci madde ile 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara *bir defaya mahsus olmak üzere 5.000,00 TL ödeme* yapılacağı ifade edilmişti. Ancak çalışan emeklilerin kapsam dışı kalacağı ifade edilmişti. Peki, ÇKS belgesi 5 bin TL ikramiye almak için engel mi? İşte, o detaylar
ÇKS BELGESİ OLANLAR 5 BİN TL ALACAK MI?

Herhangi bir işyerinde veya kendi nam ve hesabına çalışmaya devam edenlerin bu ödemeden yararlanamayacağı da hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda ÇKS belgesi olan emekliler de bu haktan yararlanamayacak.

DÜZELTME YAPILACAK MI?

Konuyla ilgili şu an için herhangi bir açıklama bulunmuyor.

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ÇKS
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