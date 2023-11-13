ÇKS belgesi kaydı olan emekliler 5000 TL alacak mı?

Emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi kapsamında ÇKS belgesi olan emekliler de araştırmalarına başladı. 02 Kasım 2023 tarih ve 32352 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7464 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 98 inci madde ile 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara *bir defaya mahsus olmak üzere 5.000,00 TL ödeme* yapılacağı ifade edilmişti. Ancak çalışan emeklilerin kapsam dışı kalacağı ifade edilmişti. Peki, ÇKS belgesi 5 bin TL ikramiye almak için engel mi? İşte, o detaylarHerhangi bir işyerinde veya kendi nam ve hesabına çalışmaya devam edenlerin bu ödemeden yararlanamayacağı da hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda ÇKS belgesi olan emekliler de bu haktan yararlanamayacak.Konuyla ilgili şu an için herhangi bir açıklama bulunmuyor.