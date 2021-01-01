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CJ McCollum, temaslı antrenmanlara katılabilecek düzeye geldi!

Portland Trail Blazers, CJ McCollum'ın temaslı antrenmanlara katılmak için onay aldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers, CJ McCollum'ın temaslı antrenmanlara katılmak için onay aldığını duyurdu.

McCollum, kırılan sol ayağı nedeniyle Ocak ayının ortasından beri kadro dışında ve o zamandan beri forma giyebilmiş değil.

NBA.com, yayınladığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Portland guardı CJ McCollum'ın sol ayak kırığının iyileşme süreci devam ediyor ve Trail Blazers'ın basketbol operasyonları başkanı Neil Olshey tarafından yapılan açıklamaya göre, temaslı antrenmanlara katılmasına izin verildi."

Ancak Blazers, McCollum'un All-Star molasından (5-9 Mart) sonra parkelere dönüşü için henüz bir zaman çizelgesi vermedi.


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