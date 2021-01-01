CJ McCollum, bu gece geri dönebilir!

Portland Trail Blazers yıldızı CJ McCollum'ın, bu gece New Orleans Pelicans'a karşı oynanacak karşılaşmada, 25 maçlık bir yokluğun ardından dönebileceği bildirildi.



Ayağı kırıldığı için 16 Ocak'tan beri oynamayan McCollum'ın, Portland'ın son sakatlık raporunda yer almadığı görüldü.



McCollum, sakatlığından önce maç başına 26.7 sayı ve üçlük mesafesinden %44.1'lik isabetle, kariyerinin en yüksek rakamlarını tutturuyordu.



Portland, McCollum olmadan ayakta kalmayı başardı ve yokluğunda 14-11'lik bir derece yakalamış durumda.



