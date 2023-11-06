New Orleans Pelicans guardı CJ McCollum'a akciğer çökmesi teşhisi konduğu ve bir süre parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



Ekibin resmi açıklamasına göre, Pazar sabahı alınan tıbbi görüntülemede McCollum'un sağ akciğerinde küçük bir pnömotoraks tespit edildi.



McCollum'ın, iyileşme sürecindeki sonraki adımları belirlemek için önümüzdeki 48 saat içinde ek testlere tabi tutulacağı kaydedildi.



McCollum'ın teşhisten sonra moralinin yüksek olduğu, Twitter'da durumla ilgili elini kalbinin üzerinde tuttuğu bir fotoğrafın kullanıldığı bir paylaşıma gülen emoji kullanarak yanıt verdiği görüldü.



Son iki yıl içinde ikinci kez akciğer çökmesi teşhisi konulan McCollum, daha önce Aralık 2021'de halen Portland Trail Blazers'ın bir üyesiyken, Boston Celtics'e karşı oynanan bir maçın dördüncü çeyreğinde aynı durumdan muzdarip olmuştu.



McCollum, 17 Ocak 2022'de Blazers kadrosuna dönmeden önce, altı hafta boyunca toplam 18 maç kaçırmıştı.



