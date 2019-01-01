CJ, Durant'in Warriors'tan ayrılışı için: "Kalmak istese kalırdı"

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in 2019'da Golden State Warriors'tan ayrılışının asıl sebebi hakkında düşüncelerini paylaştı.



Durant'in Warriors'tan ayrılışı, KD'nin Draymond Green ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda bu konuyu ele almasıyla tekrar gündem haline gelmişti.



KD, Warriors'ın Draymond ile olan kavgasını ele alma şeklinin, 2019'da takımdan ayrılmanın en büyük nedeni olduğunu belirtmişti.



Kendine ait podcast'i "Pull Up"ta konuşan McCollum, KD'nin Warriors'a bağlı kalmasına kimsenin yardımcı olmadığını ve bu durumun, iki şampiyonluk kazandıktan sonra takımdan ayrılmasına yol açtığını açıkladı:



"Aralarında geçen o tartışma ve takımın bunu ele alma biçimi, muhtemelen duruma hiç yardımcı olmamıştı.



Ama aynı zamanda medyanın tüm olan bitenleri yansıtma şekli de bir faktördü. Bu konu hakkında onlara soru sormaları gerekiyordu ve aralarındaki ilişkinin o noktadan sonra nasıl devam edeceğini izlemeleri de bana göre bir etkendi."



"KALACAK OLSA, KALIRDI"



Yine de McCollum, Durant'in Golden State'de kalmış olmak isteseydi kalabileceğini de iddia etti:



"KD zaten kalmak istemiş olsa kalacak bir adamdı. Önceki takımlarda olan bitenlere dayanarak, muhtemelen orada zamanının dolduğunu hissetmişti. Orada uzun süre geçirmişti. Birden fazla şampiyonluk ve Finaller MVP'si ödülleri de kazanmıştı. Yani aradığını bulmuştu."



