Cizre Voleybol, 2 oyuncu ile yeniden sözleşme imzaladı

Cizre Belediyespor, libero Semih Çelik ve Çağatay Durmuş ile yeni sezon için sözleşme yeniledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cizre Voleybol, 2 oyuncu ile yeniden sözleşme imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2024 20:40
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, libero Semih Çelik ve Çağatay Durmuş ile yeniden anlaştı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon da kadrolarında bulunan 2 sporcuyla yeni sezon için tekrar birer yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Renklerimize bağladığımız her iki oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery