Cizre Belediyespor yeni transferini açıkladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, pasör Görkem Yazgan'ı transfer etti.



Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Bigadiç Belediyespor'da forma giyen 32 yaşındaki Görkem Yazgan ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



