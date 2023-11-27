Cizre Belediyespor yeni liberosunu açıkladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor kadrosunda yer alan libero Semih Çelik'i transfer etti.



Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon da takımda yer alan 35 yaşındaki Semih Çelik ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



