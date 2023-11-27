Cizre Belediyespor yeni liberosunu açıkladı

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, libero oyuncusu Semih Çelik ile anlaştığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Cizre Belediyespor yeni liberosunu açıkladı
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27 Kasım 2023 18:00
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor kadrosunda yer alan libero Semih Çelik'i transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon da takımda yer alan 35 yaşındaki Semih Çelik ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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