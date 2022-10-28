Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı. Rams Global Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda maçın son hazırlığını gerçekleştirdi.



CENK YILMAZ: "TELAFİ ETMEK İSTİYORUZ"



Takımın antrenörlerinden Cenk Yılmaz yaptıkları açıklamada, geçen hafta kendi sahalarında kaybettikleri TÜRŞAD maçını bu hafta Ankara'da telafi etmek istediklerini söyledi.



Spor Toto takımının çok iyi olduğunu ve karşılaşmanın zor geçeceğini kaydeden Yılmaz, "Yarın oynayacağımız maç için hazırlıklarımızı tamamladık. Maça iyi hazırlandık, inşallah kazanıp dönmek istiyoruz." diye konuştu.



ANKARA'YA GİTTİLER



Oyunculardan Osmany Uriarte de son antrenmanla birlikte artık maça hazır olduklarını ve maçı kazanacaklarına inandığını dile getirdi. Rams Global Cizre Belediyespor, saat 15.00'de Başkent Spor Salonu'nda oynanacak maç için Ankara'ya hareket etti.





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