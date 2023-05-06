Cizre Belediyespor, TÜRŞAD'ı geçip ligi 7. sırada bitirdi

feler Ligi'nin 7'ncilik etabının ikinci maçında evinde TÜRŞAD'ı konuk eden Cizre Belediyespor, rakibini 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cizre Belediyespor, TÜRŞAD'ı geçip ligi 7. sırada bitirdi
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06 Mayıs 2023 16:37
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7'ncilik etabının ikinci maçında Cizre Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-1 yenerek seride 2-0 öne geçti ve ligi 7. sırada bitirdi. TÜRŞAD ise ligi 8. sırada tamamladı.
 Salon: Şırnak

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bektaş Kalender

Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Hilmi Şahin, Taha Erden, Ömer Furkan Dur, Winkelmuller, Murat Karakaya (Çağatay Durmuş, Andaç Kapan, Ivanov)

TÜRŞAD: İzzet Alp Akkuş, Ali Alp Çayır, Baturay Çağan Serciler, Rahmi Çağlar Aksoy, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Vefa Yılmaz, Ahmet Metehan Tetik)

Setler: 23-25, 25-19, 25-21, 25-18

Süre: 79 dakika (19, 20, 22, 18)

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